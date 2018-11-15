Красиво жить не запретишь: Самые странные и дорогие покупки знаменитостей

Домики для собак - Рэйчел Хант и Пэрис Хилтон

Накладные волосы – Майли Сайрус

Золотой телефон – Виктория Бэкхем

Кроссовки за 37 000$ - Тайни Темпа

Детектор привидений – Леди Гага

Аппарат УЗИ – Том Круз





Звезды американского шоу-бизнеса считаются самыми странными по части покупок. Скандально известная Пэрис Хилтон также не является исключением, из-за чего постоянно оказывается на первых страницах изданий, в которых рассказывается о ее вечеринках или новых молодых людях. Недавно она приобрела домик для своей собаки примерно за 325 тысяч долларов. Ее коллега Рэйчел Хант потратила на аналогичный аксессуар для домашнего любимца всего 15 тысяч долларов, но также вызвала ажиотаж в прессе и среди фанатов.Звезда детского телешоу, которая с годами повзрослела и сильно изменилась, продолжает удивлять фанатов странными поступками. Недавно она купила для себя набор накладных волос за 24 тысячи долларов. Примечательно, что она еще ни разу не воспользовалась ими, так как сейчас предпочитает носить короткую стрижку. Поклонники после появления новости о покупке раскритиковали Сайрус за то, что данная сумма могла бы пригодиться нуждающимся, если бы она отдала ее на благотворительность.Звезда группы Spice Girls и супруга Дэвида Бэкхема редко удивляет фанатов, но недавно она решила наверстать упущенное и приобрести довольно странный прибор. Она купила золотой телефон с общей массой драгоценного металла в 24 карата. Стоимость устройства звезда не стала разглашать, но по подсчетам фанатов, она могла отдать за него более 40 тысяч долларов, так как модель получилась эксклюзивной и единственной в своем роде. Разработкой устройства занимались специалисты компании Stuart Hughes.Темпа считается одним из самых известных британских рэперов, из-за чего его личность постоянно обсуждается в прессе. Несколько лет назад он рассказал, что является настоящим фанатом кроссовок и всего, что с ними связано. Среди недавних его приобретений можно выделить Nike Air Mags, за которые он отдал 37 тысяч долларов.Звезда, которая привыкла шокировать публику странными клипами и не менее оригинальными сценическими нарядами, в свое время приобрела себе настоящий детектор привидений. По ее словам, ее постоянно преследовала некая сущность, из-за чего она решила перестраховаться и определить ее местоположение в доме. Естественно, никакой активности в жилище звезды выявлено не было, но за покупку она отдала порядка 50 тысяч долларов.Стоимость такого прибора составляет примерно 200 тысяч долларов. Том Круз, находясь в браке с Кэти Холмс, позволил себе такую весьма странную покупку, так как не хотел ее возить на УЗИ при необходимости. Где именно аппарат находится, сейчас остается тайной.