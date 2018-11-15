Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она выросла копией дедушки





Лиза Арзамасова весьма активно пользуется социальными сетями. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram фотографию своих бабушки и дедушки. Фото было сделано много лет назад, в комментарии к посту актриса написала: "Сегодня мои бабушка и дедушка отмечают удивительную дату - 60 лет со дня свадьбы". Также звезда «Папиных дочек» рассказала историю знакомства и жизни своих родственников. Подписчики актрисы обратили внимание на то, как сильно похожа Лиза Арзамасова на своего дедушку.Фанаты знаменитости присоединились к поздравлениям. Были и те, кто писал, что Лиза Арзамасова похожа на бабушку. Но большая часть все же пришла к выводу, что актриса копия дедушки. Всего за несколько часов фотография собрала более 13 тысяч лайков.