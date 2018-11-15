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Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она выросла копией дедушки

Лиза Арзамасова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своих бабушки и дедушки. Подписчики звезды «Папиных дочек» считают, что она выросла копией своего родственника.

Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она выросла копией дедушки

Лиза Арзамасова весьма активно пользуется социальными сетями. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram фотографию своих бабушки и дедушки. Фото было сделано много лет назад, в комментарии к посту актриса написала: "Сегодня мои бабушка и дедушка отмечают удивительную дату - 60 лет со дня свадьбы". Также звезда «Папиных дочек» рассказала историю знакомства и жизни своих родственников. Подписчики актрисы обратили внимание на то, как сильно похожа Лиза Арзамасова на своего дедушку.

Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она выросла копией дедушки

Фанаты знаменитости присоединились к поздравлениям. Были и те, кто писал, что Лиза Арзамасова похожа на бабушку. Но большая часть все же пришла к выводу, что актриса копия дедушки. Всего за несколько часов фотография собрала более 13 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:29

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