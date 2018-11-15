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В Яндекс.Браузере появилась темная тема и новый дизайн вкладок

В пресс-службе компании «Яндекс» сообщили, что в Яндекс.Браузере появилась темная тема и новый дизайн вкладок. По словам разработчиков, это сделает более комфортным работу в вечернее и ночное время.
В Яндекс.Браузере появилась темная тема и новый дизайн вкладок


На данный момент обновленная версия браузера доступна для пользователей устройств на базе операционных систем Windows и macOS. Переключение между темами доступно в настройках программы. Если человеку понравиться темный фон, то он может их оставить навсегда, а не использовать лишь в темное время суток.

По словам экспертов, темная тема подойдет тем, кто имеет соответствующую расцветку операционной системы. В «Яндексе» подчеркнули, что к ним приходило много писем с просьбами сделать браузер темным. Психологи отмечают, что темные тона фона меньше отвлекают и человек лучше сосредотачивается на контенте. Именно такие цвета можно часто встретить в графических редакторах, средах разработки и программах для видеомонтажа.

Тем пользователям, которые хотят чтобы темным был не только интерфейс, но и все пространство, можно использовать расширение Dark Mode.
Кроме того, разработчики позволили пользователям самостоятельно выбирать форму вкладок. Они могут быть прямоугольными, скошенными или округлыми. Также можно сделать так, чтобы активная вкладка была окрашена в цвета сайта.

Яндекс.Браузер вышел в 2012 году. На сегодняшний день он является вторым по популярности браузером в России и первым среди альтернативных на смартфонах и планшетах.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:06

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