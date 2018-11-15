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Эксперты перечислили пять ранних симптомов опухоли мозга

Ученые назвали пять основных симптомов, указывающих на развитие опухоли головного мозга. По словам специалистов, люди часто игнорируют эти симптомы и тем самым усугубляют болезнь, хотя на ранних стадиях рак головного мозга поддается лечению, а потому своевременное обращение за помощью часто позволяет пациентам продлить жизнь.

Эксперты перечислили пять ранних симптомов опухоли мозга


В Великобритании согласно статистике почти 9 тысяч граждан узнают о том, что у них диагностирована опухоль головного мозга. Почти все они жаловались на появление стойкой и частой головной боли, сопровождавшейся слабостью и ухудшением зрения. Кроме того, опухоль вызывала затруднение циркуляции жидкости, из-за чего могла возникнуть рвота.

Некоторые пациенты жаловались на приступы, припадки, подергивание мышц. Они могли непроизвольно укусить язык, сталкивались с потемнением в глазах и недержанием мочи. Опухоль выводила их из равновесия и приводила к частичной потере слуха, если она давила на нервы уха. Часто медики фиксировали ослабевание когнитивных функций: происходила потеря инициативы, ухудшалась память, путались мысли и менялся характер. При появлении нескольких таких симптомов врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за помощью в больницу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:13

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