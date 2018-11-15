В Пензе водитель фуры после возгорания автомобиля остался на трассе в одних тапочках





Инцидент произошел около полуночи на 1732 километре трассы. Грузовой автомобиль ехал из Пензы в Красноярск. По словам водителя, в салоне он услышал запах гари после короткого замыкания. Огонь перебросился из кабины на прицеп. Водитель остановился и пытался отцепить фургон, но механизм заклинило и ему не удалось этого сделать. Мужчина в панике не сразу вызвал спасателей и автомобиль с мебелью сгорел полностью. Пожарных вызвали очевидцы, но когда они приехали на место, то автомобиль был весь в огне и восстановить его не удастся. Дальнобойщика, который остался на улице в тапочках, забрали погреться спасатели.