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Никита Михалков оценил режиссёрский дебют дочери Надежды

Никита Михалков достаточно высоко оценил режиссёрский дебют своей дочери Надежды. Недавно состоялась премьера фильма ужасов «Проигранное место», где наследница народного артиста РСФСР выступила в качестве режиссёра.
Никита Михалков оценил режиссёрский дебют дочери Надежды

Никита Михалков в интервью с журналистами рассказал, что у киноленты с точностью выдержан жанр ужасов. По его словам, в фильме нет стремления к философии или к трансляции глобальных мыслей. Режиссёр считает, что его наследница отлично справилась с поставленной задачей, поскольку оказаться внутри жанра и выдержать его до конца очень трудно. Михалков отметил профессионализм дочери и большие надежды на режиссёрском поприще.

Фильм «Проигранное место» режиссёра Надежды Михалковой вышел в прокат 1 ноября текущего года. В картине главными героями являются подростки, решившие проверить, насколько правдива местная легенда о проклятом месте в кинотеатре.



 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 08:53

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