Никита Михалков оценил режиссёрский дебют дочери Надежды





Никита Михалков в интервью с журналистами рассказал, что у киноленты с точностью выдержан жанр ужасов. По его словам, в фильме нет стремления к философии или к трансляции глобальных мыслей. Режиссёр считает, что его наследница отлично справилась с поставленной задачей, поскольку оказаться внутри жанра и выдержать его до конца очень трудно. Михалков отметил профессионализм дочери и большие надежды на режиссёрском поприще.Фильм «Проигранное место» режиссёра Надежды Михалковой вышел в прокат 1 ноября текущего года. В картине главными героями являются подростки, решившие проверить, насколько правдива местная легенда о проклятом месте в кинотеатре.