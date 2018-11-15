Украинская группа Kazka заняла первую строчку хит-парада «Русский чарт»





По итогам недели украинская группа Kazka с композицией «Плакала» на телеканале «Муз-ТВ» заняла первую строчку хит-парада «Русский чарт». Песня на украинском языке обошла хиты Сергея Лазарева, Егора Крида, Елены Темниковой, Ирины Дубцовой и других российских исполнителей. По всей вероятности, триумф песне «Плакала» обеспечили голоса нескольких сотен тысяч украинцев, которые проживают в России. Возмущённые российские слушатели интересуются, каким образом украинская группа попала в «Русский чарт», если композиция исполняется не на русском языке.Стоит отметить, что украинская группа Kazka с данным хитом покорила не только слушателей из России, но и слала лидером в мировом чарте приложения Shazam, где минувшим летом набрала более 50-ти миллионов прослушиваний. В свою очередь эксперты отмечают, что в истории это первый случай, когда песня на украинском языке вызывает во всём мире такой резонанс.