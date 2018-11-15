АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Звезда Дома-2 Катя Колисниченко нашла способ вернуться на проект

Бывшая участница Дома-2 Катя Колисниченко недавно приходила в реалити-шоу снова.

На ток-шоу «Бородина против Бузовой» в теме о негативных последствиях пластических операций Катя рассказала о своем неудачном опыте в индустрии красоты. Когда-то девушка сделала себе операцию липофилинга, после которой у неё остались на теле страшные рубцы и пятна.

Звезда Дома-2 Катя Колисниченко нашла способ вернуться на проект

Зрители тогда решили, что после этого Катерина наконец прекратит эксперименты с внешностью. Однако Колисниченко и не думала останавливаться.

Полмесяца не прошло, как Катя опять отправилась в салон красоты за следующей порцией «переделок».

Звезда Дома-2 Катя Колисниченко нашла способ вернуться на проект

В этот раз девушка захотела подкорректировать себе подбородок. Красотка захотела себе «выразительнее угол нижней челюсти», а результат опубликовала у себя в Инстаграм.

Подписчики внимательно рассмотрели лицо красавицы после процедуры, но «выразительности» что-то не заметили. Вместо этого многие заговорили о возможности новых негативных последствий операции.

Звезда Дома-2 Катя Колисниченко нашла способ вернуться на проект

Зрители проекта решили, что Колисниченко просто ищет способы, чтобы эти самые «негативные последствия» у неё появились, ибо Екатерина очень хочет обратно на проект. А так как ее всегда охотно приглашают на передачу поговорить о пластических операциях, она увидела в этом единственную возможность попасть в эфир.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Михалков оценил режиссёрский дебют дочери
Владимира Путина в Сингапуре попросили пройти
В Китае создали супертрос для лифта на
Учёные: Неандертальцы не были «берсерками»
Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров
Украинская группа Kazka заняла первую строчку
Марию Кожевникову супруг поздравил с днём
Американцы отправят на Луну роботов-разведчиков
Сестра Ольги Бузовой Анна за 2 года не выучила
Российский грузовик "Шишигу" в США продают за 169
Звезда Дома-2 Катя Колисниченко нашла способ
Избитая на "Доме-2" Наталья Игрунова добьется
Древний город может помешать строительству
"Яндекс" выпустил приложение для SmartTV,
СМИ назвали имя любовника Ксении Собчак
Рустам Солнцев недоволен пением Ирины Аллегровой
Компания Zero Zero Robotics представила складной
Ученые выяснили, что у пробиотиков есть полезные
Ченнинг Татум подтвердил слухи о романтических
В ESA испытают космоплан Space Rider в 2021 году
Эвелина Бледанс отказалась обсуждать тему своей
Астрономы обнаружили самый древний объект в
Лолита Милявская рассказала про "дом своей мечты"
Юлия Началова рассталась с очередным возлюбленным
«АвтоВАЗ» зря приписывает версии LADA Granta
Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC
Британские учёные заявили, что стресс на работе
Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании
У Юлии Савичевой во время беременности
В Сети появился первый трейлер Harry Potter:
Просмотреть все новости