Звезда Дома-2 Катя Колисниченко нашла способ вернуться на проект





На ток-шоу «Бородина против Бузовой» в теме о негативных последствиях пластических операций Катя рассказала о своем неудачном опыте в индустрии красоты. Когда-то девушка сделала себе операцию липофилинга, после которой у неё остались на теле страшные рубцы и пятна.Зрители тогда решили, что после этого Катерина наконец прекратит эксперименты с внешностью. Однако Колисниченко и не думала останавливаться.Полмесяца не прошло, как Катя опять отправилась в салон красоты за следующей порцией «переделок».В этот раз девушка захотела подкорректировать себе подбородок. Красотка захотела себе «выразительнее угол нижней челюсти», а результат опубликовала у себя в Инстаграм.Подписчики внимательно рассмотрели лицо красавицы после процедуры, но «выразительности» что-то не заметили. Вместо этого многие заговорили о возможности новых негативных последствий операции.Зрители проекта решили, что Колисниченко просто ищет способы, чтобы эти самые «негативные последствия» у неё появились, ибо Екатерина очень хочет обратно на проект. А так как ее всегда охотно приглашают на передачу поговорить о пластических операциях, она увидела в этом единственную возможность попасть в эфир.