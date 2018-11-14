У Юлии Савичевой во время беременности диагностировали диабет второго типа

Юлия Савичева напомнила своим подписчицам, что будущим мамочкам просто крайне необходимо следить за своим питанием, чтобы уберечь себя и ребёнка от опасностей. Она убеждена, что беременные женщины обязаны регулярно сдавать анализ крови на определение уровня сахара.Савичева признаётся, что очень испугалась, когда впервые услышала свой диагноз. Но прислушивалась к рекомендациям докторов, и всё закончилось благополучно. Врачи разрешали ей есть немного сладкого не чаще одного раза в неделю. А ей повсюду мерещились торты, кексы, конфеты и прочие запретные продукты. Они ей даже снились, сознаётся Юля.Теперь Юлия счастлива, что следовала всем рекомендациям. И у неё, и у дочери с уровнем сахара в крови полный порядок. Подписчицы оценили «героизм» Савичевой в отказе от сладостей и желают её с малышкой и в дальнейшем иметь крепчайшее здоровье.