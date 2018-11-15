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Компания Zero Zero Robotics представила складной дрон Hover 2

Компанией Zero Zero Robotics в интернете был представлен складной дрон Hover 2, способный делать качественные видеозаписи в формате 4К. Купить данный продукт станет возможным только в апреле будущего года.

Компания Zero Zero Robotics представила складной дрон Hover 2

Hover 2 от Zero Zero Robotics считается новым и более усовершенствованным дроном, отличающимся от своих предшественников съёмным каркасом, который можно заменять на более аэродинамичный. Обновлённая камера на этом устройстве крепится на двухосевом кардане и поддерживает функцию стабилизации изображения, расположенной на третьей оси.

Также был добавлен CMOS-датчик, обеспечивающий съёмку для объектов, находящихся в состоянии покоя.

Оптимальное время работы батареи квадрокоптера составляет двадцать три минуты, за это время можно преодолеть расстояние в пять километров. Дрон весит четыреста девяносто грамм. Внутри Hover 2 от Zero Zero Robotics установлена система GPS.



 
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В мире / Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 07:00

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