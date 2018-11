Компания Zero Zero Robotics представила складной дрон Hover 2

Hover 2 от Zero Zero Robotics считается новым и более усовершенствованным дроном, отличающимся от своих предшественников съёмным каркасом, который можно заменять на более аэродинамичный. Обновлённая камера на этом устройстве крепится на двухосевом кардане и поддерживает функцию стабилизации изображения, расположенной на третьей оси.Также был добавлен CMOS-датчик, обеспечивающий съёмку для объектов, находящихся в состоянии покоя.Оптимальное время работы батареи квадрокоптера составляет двадцать три минуты, за это время можно преодолеть расстояние в пять километров. Дрон весит четыреста девяносто грамм. Внутри Hover 2 от Zero Zero Robotics установлена система GPS.