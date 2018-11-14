Volvo рассказала о новинках для российского рынка в 2019 году





Новый универсал Volvo V60 Cross Country был представлен в сентябре текущего года. Автомобиль построен на базе модульной архитектуры SPA. Клиренс модели составляет 210 миллиметров, что на 75 миллиметров больше, чем у прошлой модификации. Под капотом универсала разработчики установили бензиновый двигатель Т5 мощностью 250 лошадиных сил. Также доступен вариант с дизельным 190-сильным мотором D4. Трансмиссия обеих модификаций представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Volvo V60 Cross Country оснащен оффроудным режимом работы ездовой электроники, системами автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control) и контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control).Volvo S60 дебютировал минувшим летом. Он также построен на платформе SPA. Все модификации автомобиля оснащены исключительно бензиновыми двигателями T6 Twin Engine AWD и S60 T8 Twin Engine AWD, развивающими 340 и 400 лошадиных сил. Также в продажу поступят варианты с моторами Т5 и Т6, а также гибридные версии. Модель оснащена системой City Safety, определяющей объекты на дороге и тормозящей в случае необходимости, а также функцией полуавтоматического управления, работающей на скорости до 130 км/ч.Продажи Volvo на российском рынке в октябре текущего года составили 728 автомобилей, что на 59,6% больше показателей прошлого года. За десять месяцев в России было реализовано 5946 машин (+10,5%).