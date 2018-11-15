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Эвелина Бледанс отказалась обсуждать тему своей беременности с Андреем Малаховым

Эвелина Бледанс заявила, что не любит, когда ей делают больно, и поэтому не хочет обсуждать тему своей беременности. И даже с Андреем Малаховым не будет обсуждать своё «интересное» положение.

Эвелина Бледанс отказалась обсуждать тему своей беременности с Андреем Малаховым

Ранее Эвелина Бледанс рассказала съёмочной группе скандального шоу Андрея Малахова, что она проходила процедуру искусственного оплодотворения ЭКО. Имя донора генетического материала артистка оставила в секрете. Тогда врачи не делали положительных прогнозов по поводу процедуры, но на программе стало известно – она прошла успешно.

По прошествии времени и журналисты, и поклонники, не заметив изменений в её фигуре, предположили, что Бледанс потеряла ребёнка. Подогревала подобные слухи и сама Эвелина, размещая на своей Instagram-странице интригующие посты, как бы намекая, что в её жизни произошло что-то неприятное.

Недавно Бледанс разместила новую фотографию, подписав, что не хочет, чтобы ей задавали вопросы по поводу беременности, и ни с кем эту тему обсуждать не собирается. Подписчики поддерживают артистку морально, советуют ей держаться и меньше обращать внимания на всяких недоброжелателей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

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