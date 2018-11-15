Эвелина Бледанс отказалась обсуждать тему своей беременности с Андреем Малаховым
Эвелина Бледанс заявила, что не любит, когда ей делают больно, и поэтому не хочет обсуждать тему своей беременности. И даже с Андреем Малаховым не будет обсуждать своё «интересное» положение.
Ранее Эвелина Бледанс рассказала съёмочной группе скандального шоу Андрея Малахова, что она проходила процедуру искусственного оплодотворения ЭКО. Имя донора генетического материала артистка оставила в секрете. Тогда врачи не делали положительных прогнозов по поводу процедуры, но на программе стало известно – она прошла успешно.
По прошествии времени и журналисты, и поклонники, не заметив изменений в её фигуре, предположили, что Бледанс потеряла ребёнка. Подогревала подобные слухи и сама Эвелина, размещая на своей Instagram-странице интригующие посты, как бы намекая, что в её жизни произошло что-то неприятное.
Недавно Бледанс разместила новую фотографию, подписав, что не хочет, чтобы ей задавали вопросы по поводу беременности, и ни с кем эту тему обсуждать не собирается. Подписчики поддерживают артистку морально, советуют ей держаться и меньше обращать внимания на всяких недоброжелателей.
Ранее Эвелина Бледанс рассказала съёмочной группе скандального шоу Андрея Малахова, что она проходила процедуру искусственного оплодотворения ЭКО. Имя донора генетического материала артистка оставила в секрете. Тогда врачи не делали положительных прогнозов по поводу процедуры, но на программе стало известно – она прошла успешно.
По прошествии времени и журналисты, и поклонники, не заметив изменений в её фигуре, предположили, что Бледанс потеряла ребёнка. Подогревала подобные слухи и сама Эвелина, размещая на своей Instagram-странице интригующие посты, как бы намекая, что в её жизни произошло что-то неприятное.
Недавно Бледанс разместила новую фотографию, подписав, что не хочет, чтобы ей задавали вопросы по поводу беременности, и ни с кем эту тему обсуждать не собирается. Подписчики поддерживают артистку морально, советуют ей держаться и меньше обращать внимания на всяких недоброжелателей.