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Вторая жена помогла Виктору Коклюшкину победить алкоголизм

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин рассказал недавно в эфире одной из телевизионных программ, как складывались его отношения с жёнами, и как вторая жена помогла ему справиться с алкоголизмом.

Вторая жена помогла Виктору Коклюшкину победить алкоголизм

Виктор Коклюшкин рассказывает, что работать начал очень рано, в 23 года он уже вёл колонку в «Литературной газете». Затем начал писать монологи для известных юмористов: Клары Новиковой, Владимира Винокура, Евгения Петросяна. К 38 годам решился читатьсам свои монологи со сцены.

Женился первый раз писатель на эстонке Любе Сэпп, в браке с которой родилась дочь Эльга. Когда дочери было десять лет, жена призналась, что полюбила другого человека, и они развелись. Коклюшкин оставил жену и дочь в квартире своей матери, а сам ушёл. По словам писателя, расстались они с женой довольно мирно, дочь тоже всё поняла и восприняла развод родителей нормально. Коклюшкин утверждает, что зла на первую жену никогда не держал, хотя фактически инициатором развода стала она. Только переживал расставание он своеобразно – начал выпивать.

Через какое-то время Виктор Коклюшкин встретил свою вторую жену – Эльгу Злотник. И именно она помогла ему справиться с проблемой алкоголизма. Эльга объяснила мужу, что с помощью алкоголя от неприятностей в жизни не избавиться. Писатель прислушался, какое-то время провёл в специализированном учреждении и избавился от пагубного пристрастия. От второго брака у Виктора Коклюшкина есть сын Ян.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00

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