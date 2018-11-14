Вторая жена помогла Виктору Коклюшкину победить алкоголизм





Виктор Коклюшкин рассказывает, что работать начал очень рано, в 23 года он уже вёл колонку в «Литературной газете». Затем начал писать монологи для известных юмористов: Клары Новиковой, Владимира Винокура, Евгения Петросяна. К 38 годам решился читатьсам свои монологи со сцены.Женился первый раз писатель на эстонке Любе Сэпп, в браке с которой родилась дочь Эльга. Когда дочери было десять лет, жена призналась, что полюбила другого человека, и они развелись. Коклюшкин оставил жену и дочь в квартире своей матери, а сам ушёл. По словам писателя, расстались они с женой довольно мирно, дочь тоже всё поняла и восприняла развод родителей нормально. Коклюшкин утверждает, что зла на первую жену никогда не держал, хотя фактически инициатором развода стала она. Только переживал расставание он своеобразно – начал выпивать.Через какое-то время Виктор Коклюшкин встретил свою вторую жену – Эльгу Злотник. И именно она помогла ему справиться с проблемой алкоголизма. Эльга объяснила мужу, что с помощью алкоголя от неприятностей в жизни не избавиться. Писатель прислушался, какое-то время провёл в специализированном учреждении и избавился от пагубного пристрастия. От второго брака у Виктора Коклюшкина есть сын Ян.