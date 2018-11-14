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В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что её чувства к рэперу Pharaoh не остыли

Модель Алеся Кафельникова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она поёт песню собственного сочинения. Поклонники Алеси нашли в ней намёк на то, что девушка не может забыть рэпера Pharaoh, с которым они расстались больше года назад.

В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что её чувства к рэперу Pharaoh не остыли

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой пошла по стопам матери и стала довольно известной моделью. Девушка активно занимается карьерой: участвует в показах и различных фотосессиях. А ещё год назад её отец заявлял, что дочь ушла из дома и начала употреблять запрещённые препараты. Всё это происходило в тот период, когда молодая модель рассталась с Глебом Голубкиным, больше известным, как рэпер Pharaoh. Девушке даже пришлось пройти курс лечения в реабилитационном центре, чтобы побороть депрессию и пагубную зависимость.

Глеб Голубкин в это время начал встречаться с моделью Катей Ли, которая, как отмечают поклонники рэпера очень похожа на Кафельникову. Недавно Глеб посвятил своей бывшей девушке новый трек, в котором предлагает забыть прошлое и остаться друзьями.

Теперь же Алеся спела песню собственного сочинения, и её фанаты сразу поняли, что она посвящена бывшему возлюбленному. В ней она как бы намекает, что не может его забыть. Поклонники отметили её вокальные данные и предложили подумать о сольной карьере.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:15

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