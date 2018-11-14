Геофизики выявили в Антарктике следы континента Гондвана
При проведении исследований материка подо льдами Антарктики геофизики выявили следы древних континентов. В данном случае утверждается, что речь идёт о Гондване. Это открытие прокомментировал Валерий Масолов, заслуженный геолог России.
Учёными была разработана трёхмерная карта литосферы Земли. Сделали её на основе данных о гравитационном поле нашей планеты, собранных за десять лет. Их сравнили с данными с других зондов. Результат пролил свет на время распада континента Гондвана. Исследователи нашли связь между Антарктикой и континентами, которые её окружают, сообщает портал Nation News.
Валерий Масолов, комментируя это открытие рассказал, что такие следы распада суперконтинента обнаруживались и ранее. И находку геофизиков нужно воспринимать как один из результатов многолетних исследований. Масолов отметил, что ему пока сложно что-то об этом сказать, для начала нужно ознакомиться с детальными результатами исследования.
Учёными была разработана трёхмерная карта литосферы Земли. Сделали её на основе данных о гравитационном поле нашей планеты, собранных за десять лет. Их сравнили с данными с других зондов. Результат пролил свет на время распада континента Гондвана. Исследователи нашли связь между Антарктикой и континентами, которые её окружают, сообщает портал Nation News.
Валерий Масолов, комментируя это открытие рассказал, что такие следы распада суперконтинента обнаруживались и ранее. И находку геофизиков нужно воспринимать как один из результатов многолетних исследований. Масолов отметил, что ему пока сложно что-то об этом сказать, для начала нужно ознакомиться с детальными результатами исследования.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:56