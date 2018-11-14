АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Американская компания BenShot подарит на Рождество каждому сотруднику револьвер

Американская компания BenShot из Висконсина решила подарить каждому сотруднику револьвер на Рождество. Совладелец предприятия считает, что это способствует повышению безопасности его служащих.

Американская компания BenShot подарит на Рождество каждому сотруднику револьвер

Такое повышение безопасности поможет выработать у многих сотрудников командный дух. Также совладелец предприятия подчеркнул, что некоторые из служащих его фирмы, которая занимается производством бокалов, якобы пробитых настоящей пулей, никогда не имели дела с оружием. Они согласились принять необычный подарок от руководства.

Одна из сотрудниц американской компании рассказала, что подарок в виде револьвера поможет ей ощутить себя более защищённой и даже могущественной. При этом несколько работников фирмы поспешили отказаться принять такой необычный презент, но вскоре изменили своё мнение и решили, что револьвер им пригодится.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены первые в мире напечатанные на
Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и
Владу Кадони будет сложно найти работу за
Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную
Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней
Ксения Бородина опять отредактировала свою фигуру
Актер Борис Щербаков рассказал своих о пагубных
Лекарства для глаз научились доставлять с помощью
Геофизики выявили в Антарктике следы континента
Поклонники не оценили новый образ Ольги Шелест
Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда
Американская компания BenShot подарит на
Ульяна Супрун назвала главную причину смертности
Свадьба Купина и Донцовой снова переносится
Минобороны РФ получило последнюю партию
Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry
Apple продаёт восстановленные колонки HomePod
В Samsung представили процессор Exynos 9820 для
Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер
Россиянки через суд хотят добиться права служить
Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет
Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию
Ученые научились извлекать энергию из
Оксана Ряска отказалась показывать грудь
Внешнее хранилище Drobo 8D получило два порта
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
На пропажу сообщений пожаловались пользователи
В Китае выйдет новый седан Chevrolet Monza
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Просмотреть все новости