Американская компания BenShot подарит на Рождество каждому сотруднику револьвер
Американская компания BenShot из Висконсина решила подарить каждому сотруднику револьвер на Рождество. Совладелец предприятия считает, что это способствует повышению безопасности его служащих.
Такое повышение безопасности поможет выработать у многих сотрудников командный дух. Также совладелец предприятия подчеркнул, что некоторые из служащих его фирмы, которая занимается производством бокалов, якобы пробитых настоящей пулей, никогда не имели дела с оружием. Они согласились принять необычный подарок от руководства.
Одна из сотрудниц американской компании рассказала, что подарок в виде револьвера поможет ей ощутить себя более защищённой и даже могущественной. При этом несколько работников фирмы поспешили отказаться принять такой необычный презент, но вскоре изменили своё мнение и решили, что револьвер им пригодится.
Такое повышение безопасности поможет выработать у многих сотрудников командный дух. Также совладелец предприятия подчеркнул, что некоторые из служащих его фирмы, которая занимается производством бокалов, якобы пробитых настоящей пулей, никогда не имели дела с оружием. Они согласились принять необычный подарок от руководства.
Одна из сотрудниц американской компании рассказала, что подарок в виде револьвера поможет ей ощутить себя более защищённой и даже могущественной. При этом несколько работников фирмы поспешили отказаться принять такой необычный презент, но вскоре изменили своё мнение и решили, что револьвер им пригодится.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30