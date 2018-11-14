Американская компания BenShot подарит на Рождество каждому сотруднику револьвер





Такое повышение безопасности поможет выработать у многих сотрудников командный дух. Также совладелец предприятия подчеркнул, что некоторые из служащих его фирмы, которая занимается производством бокалов, якобы пробитых настоящей пулей, никогда не имели дела с оружием. Они согласились принять необычный подарок от руководства.Одна из сотрудниц американской компании рассказала, что подарок в виде револьвера поможет ей ощутить себя более защищённой и даже могущественной. При этом несколько работников фирмы поспешили отказаться принять такой необычный презент, но вскоре изменили своё мнение и решили, что револьвер им пригодится.