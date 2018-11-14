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В Samsung представили процессор Exynos 9820 для флагманов

Разработчики компании Samsung Electronics представили новый процессор Exynos 9820 для флагманов. Чипсет имеет восемь ядер и улучшенный ускоритель искусственного интеллекта.

В Samsung представили процессор Exynos 9820 для флагманов

По словам вице-президента Samsung Electronics Бена Хьюри, новый чип произведен по 8-нм техпроцессу FinFET. На одной микросхеме размещен специализированный процессор для обработки ИИ-алгоритмов, 8-нм техпроцессу FinFET. Эксперты отмечают, что по схожей схеме создан новый процессор Huawei — Kirin980.

Производительность Exynos 9820 по сравнению с предыдущими чипами составит около 15% при использовании нескольких ядер и 20% при работе на одном. Затраты энергии будут снижены на 40%. Это дебютный микрочип Samsung с выделенным ИИ-процессором. Благодаря этому Exynos 9820 в семь раз быстрее будет справляться с поставленными задачами.

Также впечатляющие результаты показывает графическая производительность. Благодаря процессору Mali-G76 MP12 обеспечивается увеличение производительности на 40% и на 35% снижено энергопотребление.

Процессор поддерживает до пяти датчиков, в том числе инфракрасный, он быстрее справляется с автофокусом, а также декодирует видео 8К с частотой 30 кадров в секунду, а 4К — до 150 кадров в секунду. Кроме того, имеется модем LTE-Advanced Pro, который обеспечивает скорость загрузки до 2 Гбит/с и чип безопасности для хранения персональной информации, в том числе биометрические данные. Серийное производство данного процессора начнется до конца текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:45

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