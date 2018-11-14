Врачи рассказали о вреде привычки дуть на свежую рану





К примеру, для того, чтобы началось заживление раны, должна остановиться течь кровь. А если в этот момент на рану дуть, то от прохладного воздуха происходит кратковременный обезболивающий эффект, и в мозг медленнее поступают болевые сигналы.Кроме того известно, что в ротовой полости человека обитают около ста восьмидесяти видов разных микроорганизмов, которые находятся на слизистой оболочке, зубах и языке. И никакие антибактериальные средства, включая самую тщательную чистку зубов продвинутыми зубными пастами, не могут полностью уничтожить бактерии, так как во время вдоха, при приёме пищи и прочих процессах они снова заносятся в организм. Поэтому, если подуть на кровоточащую ранку, то можно перенести на неё вместе с воздухом болезнетворные микробы и вирусы. Вследствие этого могут возникнуть воспалительные процессы, и процесс заживления раны будет более длительным.