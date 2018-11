Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет Surface Go с модемом LTE

Минувшим летом было представлено новое устройство Microsoft Surface Go, стоимость которого стартовала от $399. Гаджет оборудован 10-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 1800 на 1200 точек. Также планшет оснащен процессором Intel Pentium Gold 4415Y с двумя ядрами, которые функционируют на тактовой частоте 1,6 ГГц. Новая версия планшета от Microsoft получила название Surface Go with LTE Advanced, ее цена стартует от $679. Конфигурация гаджета предусматривает наличие 8 Гбайт. Общая память составляет 128 Гбайт.Планшет оснащен фронтальной 5-мегапиксельной камерой и тыльной на основе 8-мегапиксельного сенсора, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac. В новой версии гаджета имеется Bluetooth 4.1, гироскоп, акселерометр, магнитометр, датчик освещённости и портом USB Type-C, а также разъём слот microSD и Surface Connect.