Криштиану Роналду отметил первый день рождения младшей дочери





За жизнью футболиста Криштиану Роналду следит огромное количество пользователей Сети. Спортсмен старается радовать своих преданных поклонников публикуя фотографии и видео в социальных сетях. Несколько часов назад знаменитость опубликовал в Instagram снимок, на котором были запечатлены его младшие дети. В комментарии к фото Криштиану Роналду написал: "С днем рождения, дорогая принцесса! Один год блаженства! Люблю тебя!". Фанатам хорошо известно, как сильно футболист любит своих детей, и они радуются когда он публикует фото своих наследников.Подписчики знаменитости пришли в восторг от фотографий его наследников. Фанаты написали множество комплиментов и пожеланий дочери футболиста. Всего за несколько часов снимок детей Криштиану Роналду набирал более 4 миллионов лайков.