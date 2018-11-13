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Криштиану Роналду отметил первый день рождения младшей дочери

Сегодня отмечает свой первый лень рождения младшая дочь знаменитого футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес. Спортсмен поделился с фанатами в Instagram фотографиями малышки.

Криштиану Роналду отметил первый день рождения младшей дочери

За жизнью футболиста Криштиану Роналду следит огромное количество пользователей Сети. Спортсмен старается радовать своих преданных поклонников публикуя фотографии и видео в социальных сетях. Несколько часов назад знаменитость опубликовал в Instagram снимок, на котором были запечатлены его младшие дети. В комментарии к фото Криштиану Роналду написал: "С днем рождения, дорогая принцесса! Один год блаженства! Люблю тебя!". Фанатам хорошо известно, как сильно футболист любит своих детей, и они радуются когда он публикует фото своих наследников.

Криштиану Роналду отметил первый день рождения младшей дочери

Подписчики знаменитости пришли в восторг от фотографий его наследников. Фанаты написали множество комплиментов и пожеланий дочери футболиста. Всего за несколько часов снимок детей Криштиану Роналду набирал более 4 миллионов лайков.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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