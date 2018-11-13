Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket Bunny





Любимой деталью в работах Rocket Bunny являются очень широкие крылья, которыми обзавелась и Toyota. Аэродинамический обвес, установленный на купе, авторы назвали Rocket Bunny V. Он отличается передними и задними газовыми упорами, светодиодами Greddy и сплиттером APR из карбона.На капоте из аналогичного материала вырезали воздухозаборники. Сзади Toyota 86 появилось большое антикрыло и массивный спойлер, которые обеспечат прижимную силу для крутых поворотов. В качестве колёс для купе тюнеры выбрали Forgestar F14 на 19 дюймов.Выпускной системой стала HKS, а выхлопной - Greddy. От Cusco Toyota получила масляный радиатор, поменяли специалисты Rocket Bunny кожух вентилятора, шланги и контейнер охлаждающей жидкости.Агрегатом спорткара служит V8 объёмом 6,2 литров с отдачей 580 л. с. и 913 Нм крутящего момента. Не остался без изменений и салон машины. Новые кресла Braun Elite обиты красной замшей, а в отделке можно встретить алюминий и углеродное волокно. Для освещения использованы светодиоды Diode Dynamics.