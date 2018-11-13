АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket Bunny

Тюнинг-ателье Rocket Bunny представило "агрессивную" модификацию спортивного купе Toyota 86. Японский автомобиль появится на выставке SEMA.

Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket Bunny

Любимой деталью в работах Rocket Bunny являются очень широкие крылья, которыми обзавелась и Toyota. Аэродинамический обвес, установленный на купе, авторы назвали Rocket Bunny V. Он отличается передними и задними газовыми упорами, светодиодами Greddy и сплиттером APR из карбона.

На капоте из аналогичного материала вырезали воздухозаборники. Сзади Toyota 86 появилось большое антикрыло и массивный спойлер, которые обеспечат прижимную силу для крутых поворотов. В качестве колёс для купе тюнеры выбрали Forgestar F14 на 19 дюймов.

Выпускной системой стала HKS, а выхлопной - Greddy. От Cusco Toyota получила масляный радиатор, поменяли специалисты Rocket Bunny кожух вентилятора, шланги и контейнер охлаждающей жидкости.

Агрегатом спорткара служит V8 объёмом 6,2 литров с отдачей 580 л. с. и 913 Нм крутящего момента. Не остался без изменений и салон машины. Новые кресла Braun Elite обиты красной замшей, а в отделке можно встретить алюминий и углеродное волокно. Для освещения использованы светодиоды Diode Dynamics.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy
Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и
Три человека погибли в ДТП с тремя машинами в
Алена Водонаева не осуждает певицу Нюшу за роды в
ВВС Китая планируют расширить присутствие в
Анфиса Чехова избавилась от 25 лишних килограмм и
"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за
Началось массовое производство седана нового
В Москве при замене труб нашли скелетированные
Ирена Понарошку после родов сбросила 7 килограмм
Фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в
Суд перенёс обсуждения по делу Виталины
Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя
Анатолий Белый рассказал о жизни с бывшей женой
Просмотреть все новости