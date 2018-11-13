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Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких друзей в честь своего 36-летия

На днях певица Юлия Ковальчук праздновала свой 36-ой день рождения. Событие она решила отметить в кругу близких друзей и устроила небольшую вечеринку, некоторые кадры из которой можно увидеть на странице в Instagram подруги певицы Юлии Началовой.

Юлия Ковальчук устроила вечеринку для близких друзей в честь своего 36-летия

Певица Юлия Ковальчук решила отпраздновать свой очередной день рождения с близкими друзьями. Среди приглашённых знаменитостей были: Стас Костюшкин, Дмитрий Хрусталёв, Юлия Началова и многие другие. Как отмечают, вечеринка удалась на славу. Юлию окружили вниманием и заботой, но больше всего певица растрогалась от поздравления своей годовалой дочери.

Напомним, что Юлия Ковальчук замужем за Алексеем Чумаковым. В прошлом году у пары родилась дочь Амелия. Певице удалось скрывать свою беременность почти все девять месяцев, и только незадолго до родов Юля открыла всем своё "интересное" положение. Теперь же паре удаётся скрывать малышку от посторонних глаз, но поклонники надеются, что вскоре молодая мама порадует их фотографиями подрастающей дочери.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:00

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