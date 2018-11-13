Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и турбодвигатель





Концерн Chery, которому принадлежит бренд Jetour, представил "заряженную" версию внедорожника как авто в спортивном стиле с полным рестайлингом интерьера. Первые изображения салона дают понять, насколько радикально производитель отнёсся к обновлению X70. Помимо цифровой приборной панели, владельцы Jetour получат систему мультимедиа с сенсорным "парящим" экраном.Блок климат-контроля также полностью отличается от старого. В интерьере Chery использовали лишь самые качественные материалы и современные дизайнерские тенденции.Кузов кроссовера претерпел не столь крупные изменения, однако тоже не остался без рестайлинга. Производитель установил на Jetour X70S другую решётку радиатора и колёсные диски. Также красными стали тормозные суппорты.Ещё одним существенным отличием внедорожника от более ранних версий является турбированный мотор. Бензиновый агрегат на 1,5 литра форсирован до 147 л. с.Работает двигатель с механической пятиступенчатой коробкой передач или 8-ступенчатой АКПП. Когда новинка появится на мировом рынке, Jetour сообщит в ближайшее время.