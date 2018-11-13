Внедорожник Jetour X70S получил новый интерьер и турбодвигатель
Китайский внедорожник Jetour X70S отличился новым интерьером и получил турбодвигатель на 147 лошадиных сил. На внутренний рынок модель вышла несколько месяцев тому.
Концерн Chery, которому принадлежит бренд Jetour, представил "заряженную" версию внедорожника как авто в спортивном стиле с полным рестайлингом интерьера. Первые изображения салона дают понять, насколько радикально производитель отнёсся к обновлению X70. Помимо цифровой приборной панели, владельцы Jetour получат систему мультимедиа с сенсорным "парящим" экраном.
Блок климат-контроля также полностью отличается от старого. В интерьере Chery использовали лишь самые качественные материалы и современные дизайнерские тенденции.
Кузов кроссовера претерпел не столь крупные изменения, однако тоже не остался без рестайлинга. Производитель установил на Jetour X70S другую решётку радиатора и колёсные диски. Также красными стали тормозные суппорты.
Ещё одним существенным отличием внедорожника от более ранних версий является турбированный мотор. Бензиновый агрегат на 1,5 литра форсирован до 147 л. с.
Работает двигатель с механической пятиступенчатой коробкой передач или 8-ступенчатой АКПП. Когда новинка появится на мировом рынке, Jetour сообщит в ближайшее время.
Концерн Chery, которому принадлежит бренд Jetour, представил "заряженную" версию внедорожника как авто в спортивном стиле с полным рестайлингом интерьера. Первые изображения салона дают понять, насколько радикально производитель отнёсся к обновлению X70. Помимо цифровой приборной панели, владельцы Jetour получат систему мультимедиа с сенсорным "парящим" экраном.
Блок климат-контроля также полностью отличается от старого. В интерьере Chery использовали лишь самые качественные материалы и современные дизайнерские тенденции.
Кузов кроссовера претерпел не столь крупные изменения, однако тоже не остался без рестайлинга. Производитель установил на Jetour X70S другую решётку радиатора и колёсные диски. Также красными стали тормозные суппорты.
Ещё одним существенным отличием внедорожника от более ранних версий является турбированный мотор. Бензиновый агрегат на 1,5 литра форсирован до 147 л. с.
Работает двигатель с механической пятиступенчатой коробкой передач или 8-ступенчатой АКПП. Когда новинка появится на мировом рынке, Jetour сообщит в ближайшее время.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30