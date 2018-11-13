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Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя камерами и ёмким аккумулятором

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон Y95 среднего уровня, имеющий три камеры и ёмкий аккумулятор. Интересно, что в этой модели сочетается Qualcomm и система Android 8.1 Oreo.

Компания Vivo анонсировала смартфон Y95 с тремя камерами и ёмким аккумулятором

Гаджет оснащен восьмиядерным процессором. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайта. Экран смартфона размером 6,22 дюйма. В телефоне есть 20-мегапиксельная фронтальная камера. Основная фотокамера представляет собой объединение датчиков размером 13 млн и 2 млн пикселей. Помимо всего этого гаджет содержит сканер отпечатков пальцев на задней панели. Встроенная память имеет объём 64 Гбайта. Мощность батареи смартфона составляет 4030 мА.ч.

Данный аппарат в продажу поступит в чёрном и красном цветовом исполнении. Предположительная стоимость составит $265.



 
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Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:31

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