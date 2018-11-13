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Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина выходит замуж.

Об этом девушка сообщила у себя в аккаунте Instagram. Пока Лена не торопится открывать тайну о своем избраннике.

Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж

Лена Хромина появилась на телестройке почти год назад. Сначала она отдала предпочтение Роме Гриценко, который тогда ухаживал за Ольгой Бузовой. Однако Хромина добилась своего, и вскоре зрители увидели поцелуй Елены и Романа.

Правда, отношения у них не состоялись.

Позже за ней стал ухаживать Алексей Чайчиц, но красавица стала дружить с Саймоном Марданшиным. В их отношениях были и страсть, и ссоры. Но, к сожалению многих, в итоге эта яркая пара распалась. Лена ушла из реалити-шоу, и вне «Дома-2» ей посчастливилось встретить человека, который принял «её тараканов».

Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж

Кто-то думает, что Лена хочет привлечь внимание к собственной персоне и даже заставить ревновать Саймона, а кто-то просто поздравил 22-летнюю девушку с таким событием. Кстати сама Хромина не хочет пока показывать будущего супруга.

Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина выходит замуж

Надо сказать, что Марданшин, узнав о замужестве экс-возлюбленной, довольно искренне был за неё рад и пожелал счастья.

Надо напомнить, что до телестройки Елена уже была замужем, правда, неудачно. Избранник Лены был старше ее и контролировал каждый шаг супруги. Потом девушке надоела такая жизнь, и она ушла на телепроект.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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