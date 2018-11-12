Появилась информация о технических характеристиках нового паркетника Subaru Crosstrek Hybrid





В документах значится, что без применения бензинового двигателя в городе паркетник может преодолеть 41–42 километра, а по шоссе 35–44 километра. Значения являются сопоставимыми с показателем электрического «хэтча» Toyota Prius Prime (в комбинированном цикле EPA - 40 км). Компания Subaru приняла решение использовать вместо PHEV обозначение Hybrid, несмотря на наличие в авто зарядного порта. Первый простой гибрид марки 2013 года имел 3 батареи: 12-вольтовая батарея обычная для первоначального пуска, вспомогательных систем; 12-вольтовая дополнительная батарея для устройства start/stop; никельметаллгидридная батарея для тягового электродвигателя. Последняя могла обеспечить машине на одном электричестве пробег в 1,6 километров.Прямой наследник XV e-Boxer имеет 12-вольтовый литиево-ионный тяговый аккумулятор. Первый для бренда заряжаемый от розетки гибрид, который продемонстрируют в ближайшее время, отличается адаптацией системы Toyota Hybrid System непосредственно к платформе SGP. Аккумуляторная батарея в данном случае должна выдавать 8,8 кВт/ч.