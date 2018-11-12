АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Появилась информация о технических характеристиках нового паркетника Subaru Crosstrek Hybrid

Появилась информация о некоторых технических характеристиках нового паркетника версии Subaru Crosstrek Hybrid. Она получена из сертификационных документов Калифорнийского совета, занимающегося вопросами воздушных ресурсов.

Появилась информация о технических характеристиках нового паркетника Subaru Crosstrek Hybrid

В документах значится, что без применения бензинового двигателя в городе паркетник может преодолеть 41–42 километра, а по шоссе 35–44 километра. Значения являются сопоставимыми с показателем электрического «хэтча» Toyota Prius Prime (в комбинированном цикле EPA - 40 км). Компания Subaru приняла решение использовать вместо PHEV обозначение Hybrid, несмотря на наличие в авто зарядного порта. Первый простой гибрид марки 2013 года имел 3 батареи: 12-вольтовая батарея обычная для первоначального пуска, вспомогательных систем; 12-вольтовая дополнительная батарея для устройства start/stop; никельметаллгидридная батарея для тягового электродвигателя. Последняя могла обеспечить машине на одном электричестве пробег в 1,6 километров.

Прямой наследник XV e-Boxer имеет 12-вольтовый литиево-ионный тяговый аккумулятор. Первый для бренда заряжаемый от розетки гибрид, который продемонстрируют в ближайшее время, отличается адаптацией системы Toyota Hybrid System непосредственно к платформе SGP. Аккумуляторная батарея в данном случае должна выдавать 8,8 кВт/ч.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники не оценили смену имиджа Надежды
Началось финальное голосование по выбору имен для
Масштабный лесной пожар в Калифорнии уничтожил
Компания Apple оформила патент на изготовление
Корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей
Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на
Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру
Учёные создали «квантовый компас», работающий без
Муж Собчак Виторган признался, что в 90-е «кинул»
Появилась информация о технических
Учёные предложили новую теорию происхождения воды
Пожилая супруга Гогена Солнцева из ревности
Бен Аффлек продолжает попытки побороть
Учёные: Смартфоны наносят экологии очень большой
Моча космонавтов сэкономит треть воды на МКС,
Meizu предлагает клиентам заменить старую батарею
Путин и Порошенко в Париже не пересекались –
Смартфоны Xiaomi получат поддержку Google Camera
Австралийскую модель Ньюшу Сиех из-за глубокого
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат
Компания Jaguar представила спецверсию кабриолета
Ангелу Меркель перепутали в Париже с женой
Эксперт: Метеозависимым людям нужно беречь силы и
Алла Пугачёва поделилась с поклонниками первыми
На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин
Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые
Французские специалисты проектируют кроссовер
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько
Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с
Учёный: Марс - единственная надежда спасения
Просмотреть все новости