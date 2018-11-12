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Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия
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Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия

Новое исследование учёных, проводимое в Южной Азии, показало, что рост социального статуса женщины сокращает статистику домашнего насилия. В рамках эксперимента специалисты не только содействовали получению образования испытуемыми, но и обеспечивали их продуктами или финансами для улучшения материального положения.

Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия

Проблема домашнего насилия на сегодняшний день остаётся актуальной для женщин всего мира. Особенно, утверждают учёные, издевательствам в семье подвергаются представительницы слабого пола, являющиеся домохозяйками, то есть без стабильной работы и связей в обществе. Именно это и побудило исследователей провести на территории Южной Азии в Бангладеш новый эксперимент. Женщинам из малообеспеченных семей, которые путём опроса признались, что испытывают на себе домашнее насилие в разных формах, эксперты помогли с получением дополнительного образования в виде курсов, выделили определённую сумму средств для покупки продуктов питания на всю семью либо же просто предоставили необходимые вещи.

На протяжении всего эксперимента, а также спустя несколько месяцев после него участницы подтвердили, что стали меньше страдать от насилия в семье. Сопоставив данные предварительного и заключительного опросов, учёные сделали вывод, что рост социального статуса женщины или улучшение её финансового положения несколько снижают статистику домашнего насилия.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:52

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