Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия





Проблема домашнего насилия на сегодняшний день остаётся актуальной для женщин всего мира. Особенно, утверждают учёные, издевательствам в семье подвергаются представительницы слабого пола, являющиеся домохозяйками, то есть без стабильной работы и связей в обществе. Именно это и побудило исследователей провести на территории Южной Азии в Бангладеш новый эксперимент. Женщинам из малообеспеченных семей, которые путём опроса признались, что испытывают на себе домашнее насилие в разных формах, эксперты помогли с получением дополнительного образования в виде курсов, выделили определённую сумму средств для покупки продуктов питания на всю семью либо же просто предоставили необходимые вещи.На протяжении всего эксперимента, а также спустя несколько месяцев после него участницы подтвердили, что стали меньше страдать от насилия в семье. Сопоставив данные предварительного и заключительного опросов, учёные сделали вывод, что рост социального статуса женщины или улучшение её финансового положения несколько снижают статистику домашнего насилия.