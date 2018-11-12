Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия
Новое исследование учёных, проводимое в Южной Азии, показало, что рост социального статуса женщины сокращает статистику домашнего насилия. В рамках эксперимента специалисты не только содействовали получению образования испытуемыми, но и обеспечивали их продуктами или финансами для улучшения материального положения.
Проблема домашнего насилия на сегодняшний день остаётся актуальной для женщин всего мира. Особенно, утверждают учёные, издевательствам в семье подвергаются представительницы слабого пола, являющиеся домохозяйками, то есть без стабильной работы и связей в обществе. Именно это и побудило исследователей провести на территории Южной Азии в Бангладеш новый эксперимент. Женщинам из малообеспеченных семей, которые путём опроса признались, что испытывают на себе домашнее насилие в разных формах, эксперты помогли с получением дополнительного образования в виде курсов, выделили определённую сумму средств для покупки продуктов питания на всю семью либо же просто предоставили необходимые вещи.
На протяжении всего эксперимента, а также спустя несколько месяцев после него участницы подтвердили, что стали меньше страдать от насилия в семье. Сопоставив данные предварительного и заключительного опросов, учёные сделали вывод, что рост социального статуса женщины или улучшение её финансового положения несколько снижают статистику домашнего насилия.
Проблема домашнего насилия на сегодняшний день остаётся актуальной для женщин всего мира. Особенно, утверждают учёные, издевательствам в семье подвергаются представительницы слабого пола, являющиеся домохозяйками, то есть без стабильной работы и связей в обществе. Именно это и побудило исследователей провести на территории Южной Азии в Бангладеш новый эксперимент. Женщинам из малообеспеченных семей, которые путём опроса признались, что испытывают на себе домашнее насилие в разных формах, эксперты помогли с получением дополнительного образования в виде курсов, выделили определённую сумму средств для покупки продуктов питания на всю семью либо же просто предоставили необходимые вещи.
На протяжении всего эксперимента, а также спустя несколько месяцев после него участницы подтвердили, что стали меньше страдать от насилия в семье. Сопоставив данные предварительного и заключительного опросов, учёные сделали вывод, что рост социального статуса женщины или улучшение её финансового положения несколько снижают статистику домашнего насилия.
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:52