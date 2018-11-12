Парни из шоу «Замуж за Бузову» придут на концерт Ольги в Москве

На выступление девушки придут ребята из шоу «Замуж за Бузову»: победитель Денис Лебедев и его оппоненты Валентин Коробков и Евгений Песенников. Они об этом рассказали у себя в микроблогах.Разумеется, концерт не могут пропустить и мама Ольги - Ирина Александровна, и сестра Аня.Кстати, Коробков полагает, что Бузова очень сильная женщина, но всё-таки нуждающаяся в поддержке. Валентин восхищён её способностью преодолевать препятствия. После развода Оля не раз это доказывала, достигая новых высот, уверен Валентин.Песенников до конца сохранил интригу, не отвечая на вопросы журналистов, правда, на днях сказал о своём о желании прийти на выступление девушки в Москве.Лебедев же очень хочет восстановить отношения с Ольгой. Сыровар из Суздаля сегодня делает всё возможное, чтобы заслужить прощение и наконец покорить его сердце.Самые фантазеры думают, что на концерте Ольга перед публикой сообщит о возобновлении романа с Денисом.