Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев дали себе второй шанс





Молодые люди стараются не афишировать возобновление отношений, но скрыть прилет Алексея из Лос-Анджелеса все же им не удалось. Артист специально прилетел в российскую столицу, чтобы снять Дайнеко в клипе на песню «С Новым годом, мой любимый человек». По словам ассистента на съемочной площадке Павла, в основу сюжета легла реальная история любви, в самом клипе будет показано множество архивных фотографий и видеороликов.В далеком прошлом пара рассталась по инициативе Алексея. Несмотря на разрыв, Дайнеко и Воробьев остались хорошими друзьями. Кроме того, ранее они уже пытались восстановить отношения, но у них ничего не получалось.