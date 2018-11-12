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Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев дали себе второй шанс

После шести лет разлуки российские музыканты Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев сошлись вновь. В прошлом году Дайнеко развелась с мужем, а Алексей узнал о предательстве любимой девушки, поэтому поклонники пары полагали, что они могут попытаться восстановить былые связи.

Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев дали себе второй шанс

Молодые люди стараются не афишировать возобновление отношений, но скрыть прилет Алексея из Лос-Анджелеса все же им не удалось. Артист специально прилетел в российскую столицу, чтобы снять Дайнеко в клипе на песню «С Новым годом, мой любимый человек». По словам ассистента на съемочной площадке Павла, в основу сюжета легла реальная история любви, в самом клипе будет показано множество архивных фотографий и видеороликов.

В далеком прошлом пара рассталась по инициативе Алексея. Несмотря на разрыв, Дайнеко и Воробьев остались хорошими друзьями. Кроме того, ранее они уже пытались восстановить отношения, но у них ничего не получалось.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:50

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