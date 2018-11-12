АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова обсудит поведение пожилой супруги

Гоген Солнцев запостил в своем Instagram аккаунте анонс программы Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой он принял участие. Выпуск запланирован на сегодня, понедельник.

Судя по записи, которую экстравагантный Гоген Солнцев разместил на своей странице, главной темой программы будут приключения его супруги.

Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова обсудит поведение пожилой супруги

Фабула передачи в том, что 63-летняя Екатерина Терешкова очень оживилась после нескольких пластических операций и все свое свободное время проводит во всевозможных салонах красоты. Также у Екатерины появилось огромное количество молодых фанатов, и она совершенно забыла дорогу домой.

Исходя из увиденного, Андрей Малахов узнал человека, к которому Гоген рьяно приревновал свою престарелую жену в прошлом выпуске. Поклонники шоу очень надеются на бурю страстей в эфире, так как будут собраны все стороны для разрешения разногласий. Учитывая яркую эмоциональность участников, многие ожидают увидеть и не слабое побоище.

Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова обсудит поведение пожилой супруги

Роман Солнцева и Терешкович берет свое начало в 2016 году на театральном вечере. Екатерина, состоятельная дама преклонных лет, была без ума от яркого шоумена Гогена. Но весь вихрь чувств закрутил их уже в 2018 году, в этом же году влюбленные сыграли свадьбу.

Однако после изменений во внешности женщина стала вести себя иначе…



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
В супермаркетах Австралии женщина из мести
Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы
Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой
Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата
На российском рынке подорожали несколько моделей
Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова
Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном
Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести
Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к
Настасья Самбурская в шутку предложила в
Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов
В «Связном» можно приобрети Samsung Galaxy Note 9
Антон Гусев в Instagram показал процесс своей
Светлана Лобода на концерте в Германии показала
Беременная Меган Маркл появилась на поминальной
В Китае пожилая попрошайка оказалась долларовой
В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера
Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки
Вторая авария на трубопроводе под Саратовом
Анна Хилькевич смогла вернуть прежнюю фигуру
Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях
В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны
На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора
На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
Возле Окинавы американский авианосец Ronald
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила
Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на
Просмотреть все новости