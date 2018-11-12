Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова обсудит поведение пожилой супруги

Судя по записи, которую экстравагантный Гоген Солнцев разместил на своей странице, главной темой программы будут приключения его супруги.Фабула передачи в том, что 63-летняя Екатерина Терешкова очень оживилась после нескольких пластических операций и все свое свободное время проводит во всевозможных салонах красоты. Также у Екатерины появилось огромное количество молодых фанатов, и она совершенно забыла дорогу домой.Исходя из увиденного, Андрей Малахов узнал человека, к которому Гоген рьяно приревновал свою престарелую жену в прошлом выпуске. Поклонники шоу очень надеются на бурю страстей в эфире, так как будут собраны все стороны для разрешения разногласий. Учитывая яркую эмоциональность участников, многие ожидают увидеть и не слабое побоище.Роман Солнцева и Терешкович берет свое начало в 2016 году на театральном вечере. Екатерина, состоятельная дама преклонных лет, была без ума от яркого шоумена Гогена. Но весь вихрь чувств закрутил их уже в 2018 году, в этом же году влюбленные сыграли свадьбу.Однако после изменений во внешности женщина стала вести себя иначе…