Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова обсудит поведение пожилой супруги
Гоген Солнцев запостил в своем Instagram аккаунте анонс программы Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой он принял участие. Выпуск запланирован на сегодня, понедельник.
Судя по записи, которую экстравагантный Гоген Солнцев разместил на своей странице, главной темой программы будут приключения его супруги.
Фабула передачи в том, что 63-летняя Екатерина Терешкова очень оживилась после нескольких пластических операций и все свое свободное время проводит во всевозможных салонах красоты. Также у Екатерины появилось огромное количество молодых фанатов, и она совершенно забыла дорогу домой.
Исходя из увиденного, Андрей Малахов узнал человека, к которому Гоген рьяно приревновал свою престарелую жену в прошлом выпуске. Поклонники шоу очень надеются на бурю страстей в эфире, так как будут собраны все стороны для разрешения разногласий. Учитывая яркую эмоциональность участников, многие ожидают увидеть и не слабое побоище.
Роман Солнцева и Терешкович берет свое начало в 2016 году на театральном вечере. Екатерина, состоятельная дама преклонных лет, была без ума от яркого шоумена Гогена. Но весь вихрь чувств закрутил их уже в 2018 году, в этом же году влюбленные сыграли свадьбу.
Однако после изменений во внешности женщина стала вести себя иначе…
Судя по записи, которую экстравагантный Гоген Солнцев разместил на своей странице, главной темой программы будут приключения его супруги.
Фабула передачи в том, что 63-летняя Екатерина Терешкова очень оживилась после нескольких пластических операций и все свое свободное время проводит во всевозможных салонах красоты. Также у Екатерины появилось огромное количество молодых фанатов, и она совершенно забыла дорогу домой.
Исходя из увиденного, Андрей Малахов узнал человека, к которому Гоген рьяно приревновал свою престарелую жену в прошлом выпуске. Поклонники шоу очень надеются на бурю страстей в эфире, так как будут собраны все стороны для разрешения разногласий. Учитывая яркую эмоциональность участников, многие ожидают увидеть и не слабое побоище.
Роман Солнцева и Терешкович берет свое начало в 2016 году на театральном вечере. Екатерина, состоятельная дама преклонных лет, была без ума от яркого шоумена Гогена. Но весь вихрь чувств закрутил их уже в 2018 году, в этом же году влюбленные сыграли свадьбу.
Однако после изменений во внешности женщина стала вести себя иначе…