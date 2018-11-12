Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести тысяч рублей дохода ежедневно





Куклачёв рассказал, что ежедневно театр приносит около двухсот тысяч дохода. Работает театр каждый день и регулярно собирает аншлаги. Цена билета в среднем около тысячи рублей, а так как посадочных мест в театре двести, то путём несложных арифметических действий можно высчитать, что в день доход составляет действительно около двухсот тысяч рублей. Актёр заметил, что часть получаемой суммы уходит на оплату аренды и уход за четвероногими артистами. Однако и остающихся средств достаточно для нормального функционирования театра.Юрий Куклачёв очень горд тем, что его дети продолжают любимое занятие всей его жизни. Он отмечает, что сыновьям передалась его любовь к кошкам, и Дмитрий с Владимиром так же, как и отец получают огромное удовольствие, работая с пушистыми питомцами.