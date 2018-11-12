АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести тысяч рублей дохода ежедневно

Недавно советский и российский актёр цирка, известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв признался, что его детище, Театр кошек в Москве, приносит ему неплохой стабильный доход. Артист практически отошёл от дел в театре и теперь им руководят сыновья Куклачёва – Дмитрий и Владимир.

Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести тысяч рублей дохода ежедневно

Куклачёв рассказал, что ежедневно театр приносит около двухсот тысяч дохода. Работает театр каждый день и регулярно собирает аншлаги. Цена билета в среднем около тысячи рублей, а так как посадочных мест в театре двести, то путём несложных арифметических действий можно высчитать, что в день доход составляет действительно около двухсот тысяч рублей. Актёр заметил, что часть получаемой суммы уходит на оплату аренды и уход за четвероногими артистами. Однако и остающихся средств достаточно для нормального функционирования театра.

Юрий Куклачёв очень горд тем, что его дети продолжают любимое занятие всей его жизни. Он отмечает, что сыновьям передалась его любовь к кошкам, и Дмитрий с Владимиром так же, как и отец получают огромное удовольствие, работая с пушистыми питомцами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
В супермаркетах Австралии женщина из мести
Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы
Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой
Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата
На российском рынке подорожали несколько моделей
Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова
Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном
Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести
Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к
Настасья Самбурская в шутку предложила в
Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов
В «Связном» можно приобрети Samsung Galaxy Note 9
Антон Гусев в Instagram показал процесс своей
Светлана Лобода на концерте в Германии показала
Беременная Меган Маркл появилась на поминальной
В Китае пожилая попрошайка оказалась долларовой
В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера
Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки
Вторая авария на трубопроводе под Саратовом
Анна Хилькевич смогла вернуть прежнюю фигуру
Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях
В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны
На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора
На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
Возле Окинавы американский авианосец Ronald
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила
Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на
Просмотреть все новости