Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов долларов в поиск инопланетян





Юрий Мильнер вместе со своей супругой в 2015 году основал организацию Breakthrough Initiatives, которая вложила в проект по отслеживанию разумных сигналов, которые поступают из глубокого космоса, около 100 миллионов долларов. До этого миллиардер профинансировал инициативу Breakthrough Starshot, в рамках которой специалисты создают миниатюрный парусный аппарат для исследования ближайших экзопланет. Запланированную миссию специалисты намерены реализовывать внутри Солнечной системы.В рамках проекта учёные исследуют спутники Юпитера и Сатурна, а также космическое пространство вокруг Венеры. При этом Мильнер не намерен искать инопланетян на Марсе, хотя он не исключает, что на Красной планете существует жизнь.