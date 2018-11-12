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Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов долларов в поиск инопланетян

Предприниматель Юрий Мильнер в поиск инопланетян намерен вложить 100 миллионов долларов. По словам миллиардера, его вдохновили идеи британского физика Стивена Хокинга. Разработкой проекта будут заниматься специалисты из института SETI по поиску внеземного разума.

Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов долларов в поиск инопланетян

Юрий Мильнер вместе со своей супругой в 2015 году основал организацию Breakthrough Initiatives, которая вложила в проект по отслеживанию разумных сигналов, которые поступают из глубокого космоса, около 100 миллионов долларов. До этого миллиардер профинансировал инициативу Breakthrough Starshot, в рамках которой специалисты создают миниатюрный парусный аппарат для исследования ближайших экзопланет. Запланированную миссию специалисты намерены реализовывать внутри Солнечной системы.

В рамках проекта учёные исследуют спутники Юпитера и Сатурна, а также космическое пространство вокруг Венеры. При этом Мильнер не намерен искать инопланетян на Марсе, хотя он не исключает, что на Красной планете существует жизнь.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:47

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