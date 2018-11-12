Новую станцию спутниковой связи развернули российские военные в Анадыре
Новую станцию спутниковой связи получили связисты Восточного военного округа. Российские военные развернули её в Анадыре.
Благодаря новейшей аппаратуре выходить на связь можно при температуре воздуха до минус 40 градусов, а также при низких углах местности, что свойственно для Арктики. Благодаря новой станции в Анадыре усовершенствуется система связи и управления подразделениями округа, а военные в свою очередь получат беспрерывные защищённые каналы связи.
Стоит отметить, что в период с 2012 по 2018 год Россия заметно восстановила и укрепила своё присутствие в Арктике. За полярным кругом группировка войск стала самодостаточной. За последние четыре года в регионе российские военные построили помещения различного назначения общей площадью 710 тысяч квадратных метров.
Благодаря новейшей аппаратуре выходить на связь можно при температуре воздуха до минус 40 градусов, а также при низких углах местности, что свойственно для Арктики. Благодаря новой станции в Анадыре усовершенствуется система связи и управления подразделениями округа, а военные в свою очередь получат беспрерывные защищённые каналы связи.
Стоит отметить, что в период с 2012 по 2018 год Россия заметно восстановила и укрепила своё присутствие в Арктике. За полярным кругом группировка войск стала самодостаточной. За последние четыре года в регионе российские военные построили помещения различного назначения общей площадью 710 тысяч квадратных метров.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:50