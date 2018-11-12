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Маргарита Овсянникова разочаровалась в своем избраннике Романе Гриценко

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова пожаловалась своим подписчикам на Романа Гриценко, который, по ее мнению, поступил очень безответственно. Он поставил под угрозу благотворительную акцию, которая должна была состояться уже в этот понедельник.

На своей странице в социальной сети Instagram девушка сообщила, что возлюбленный очень сильно ее подвел, так как уехал, ничего не сказав, и на благотворительном вечере, который проводится в поддержку детей из детских домов, его не будет.

Маргарита Овсянникова разочаровалась в своем избраннике Романе Гриценко

«Никогда не понимала, как люди могут так поступать! Это не ответственно! Дела с такими людьми вести нельзя, а тем более если это что-то большее, чем работа! Но лучше раньше, чем позже узнать человека получше. Видимо, этот год мой для карьерного роста! Дорогие мои, благотворительный вечер переносится на 19.11.2018! Если Роман Гриценко не приедет, вечер состоится в 18.00», - написала она.

Стоит отметить, что на акции помимо Марго и Ромы должны были присутствовать и другие звезды реалити-шоу, в частности: Алена Савкина, Татьяна Владимировна Рапунцель, Елизавета Триандафилиди, Мэри Кулешова, Арай Чобанян, Алексей Чайчиц, Андрей Денисов, Либерж Кпадону, Константин Пугач и Надежда Ермакова. Однако теперь не ясно, смогут ли они подстроиться под новую дату или нет.

Напомним, что примерно месяц назад экс-участники телестройки Овсянникова и Гриценко дали понять своим поклонникам, что между ними вновь вспыхнули чувства. Они прекрасно провели время в Турции, однако по приезду в Москву их отношения охладели, поэтому пользователи предполагают, что ребята больше не вместе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:06

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