Появление сияющего НЛО в небе вызвало панику у жителей Великобритании
Исследователи получили сообщения от жителей Великобритании, которые зафиксировали на камеру сияющий НЛО в небе. Появление внеземного объекта вызвало панику среди свидетелей события, которые стали говорить о вторжении пришельцев.
Инцидент случился в графстве Кент утром, когда британцы были шокированы кораблем пришельцев, несущимся на большой скорости и излучающим сильное свечение. Сначала они приняли его за падающий метеорит, но потом изменили свое мнение, когда просмотрели запись.
Видео было опубликовано в сетях, а исследователи отметили, что НЛО часто любят появляться в этом уголке страны. Недавно несколько аппаратов удивили людей своими “танцами” в воздухе, умудряясь показывать немыслимые пируэты.
Инцидент случился в графстве Кент утром, когда британцы были шокированы кораблем пришельцев, несущимся на большой скорости и излучающим сильное свечение. Сначала они приняли его за падающий метеорит, но потом изменили свое мнение, когда просмотрели запись.
Видео было опубликовано в сетях, а исследователи отметили, что НЛО часто любят появляться в этом уголке страны. Недавно несколько аппаратов удивили людей своими “танцами” в воздухе, умудряясь показывать немыслимые пируэты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00