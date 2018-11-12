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Появление сияющего НЛО в небе вызвало панику у жителей Великобритании

Исследователи получили сообщения от жителей Великобритании, которые зафиксировали на камеру сияющий НЛО в небе. Появление внеземного объекта вызвало панику среди свидетелей события, которые стали говорить о вторжении пришельцев.
Появление сияющего НЛО в небе вызвало панику у жителей Великобритании

Инцидент случился в графстве Кент утром, когда британцы были шокированы кораблем пришельцев, несущимся на большой скорости и излучающим сильное свечение. Сначала они приняли его за падающий метеорит, но потом изменили свое мнение, когда просмотрели запись.

Видео было опубликовано в сетях, а исследователи отметили, что НЛО часто любят появляться в этом уголке страны. Недавно несколько аппаратов удивили людей своими “танцами” в воздухе, умудряясь показывать немыслимые пируэты.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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