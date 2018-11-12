Появление сияющего НЛО в небе вызвало панику у жителей Великобритании





Инцидент случился в графстве Кент утром, когда британцы были шокированы кораблем пришельцев, несущимся на большой скорости и излучающим сильное свечение. Сначала они приняли его за падающий метеорит, но потом изменили свое мнение, когда просмотрели запись.Видео было опубликовано в сетях, а исследователи отметили, что НЛО часто любят появляться в этом уголке страны. Недавно несколько аппаратов удивили людей своими “танцами” в воздухе, умудряясь показывать немыслимые пируэты.