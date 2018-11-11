На территории австралийской пустыни исследователи обнаружили загадочные спирали





После внимательного исследования материалов эксперты сделали выводы, что эти изображения имеют огромные масштабы. Диаметр одного объекта достигает 23-метровой длины, а также в пустыне были замечены 20 аналогов.Пока ученые пытаются выяснить природу найденных спиралей, а также понять, кто мог нарисовать их в таком месте. Уфологи не сомневаются, что виновниками являются пришельцы с Нибиру, оставившие свои следы на планете.