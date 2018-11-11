На территории австралийской пустыни исследователи обнаружили загадочные спирали
Американские исследователи во время просмотра территории австралийской пустыни на Google Earth сделали новое открытие. Они обнаружили загадочные спирали, которые кроме земли были нарисованы на стенах пещеры.
После внимательного исследования материалов эксперты сделали выводы, что эти изображения имеют огромные масштабы. Диаметр одного объекта достигает 23-метровой длины, а также в пустыне были замечены 20 аналогов.
Пока ученые пытаются выяснить природу найденных спиралей, а также понять, кто мог нарисовать их в таком месте. Уфологи не сомневаются, что виновниками являются пришельцы с Нибиру, оставившие свои следы на планете.
После внимательного исследования материалов эксперты сделали выводы, что эти изображения имеют огромные масштабы. Диаметр одного объекта достигает 23-метровой длины, а также в пустыне были замечены 20 аналогов.
Пока ученые пытаются выяснить природу найденных спиралей, а также понять, кто мог нарисовать их в таком месте. Уфологи не сомневаются, что виновниками являются пришельцы с Нибиру, оставившие свои следы на планете.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:26