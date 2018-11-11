Sony обновила ОС до Android 9.0 для смартфонов XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compac
В компании Sony обновили операционную систему для смартфонов XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compact до версии Android 9.0. При этом сообщается, что новая прошивка вышла на две недели позднее, чем обещалось.
По словам специалистов, обновление для устаревших моделей смартфонов должны были выйти 26 октября, но в операционной системе были обнаружены и устранены ошибки, поэтому образовалась двухнедельная задержка. Само по себе обновление не маленькое, но одновременно с Android 9.0 призвано принести некоторые улучшения технических возможностей.
Например, в приложении камеры у смартфонов изменился портретный режим, а также появилась новая опция для записи видео под названием 1080p Super Slow Motion. Кроме того, среди новых функций появился пакет обновлений безопасности Android за октябрь.
По словам специалистов, обновление для устаревших моделей смартфонов должны были выйти 26 октября, но в операционной системе были обнаружены и устранены ошибки, поэтому образовалась двухнедельная задержка. Само по себе обновление не маленькое, но одновременно с Android 9.0 призвано принести некоторые улучшения технических возможностей.
Например, в приложении камеры у смартфонов изменился портретный режим, а также появилась новая опция для записи видео под названием 1080p Super Slow Motion. Кроме того, среди новых функций появился пакет обновлений безопасности Android за октябрь.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:00