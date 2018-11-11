Sony обновила ОС до Android 9.0 для смартфонов XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compac





По словам специалистов, обновление для устаревших моделей смартфонов должны были выйти 26 октября, но в операционной системе были обнаружены и устранены ошибки, поэтому образовалась двухнедельная задержка. Само по себе обновление не маленькое, но одновременно с Android 9.0 призвано принести некоторые улучшения технических возможностей.Например, в приложении камеры у смартфонов изменился портретный режим, а также появилась новая опция для записи видео под названием 1080p Super Slow Motion. Кроме того, среди новых функций появился пакет обновлений безопасности Android за октябрь.