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Sony обновила ОС до Android 9.0 для смартфонов XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compac

В компании Sony обновили операционную систему для смартфонов XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compact до версии Android 9.0. При этом сообщается, что новая прошивка вышла на две недели позднее, чем обещалось.
Sony обновила ОС до Android 9.0 для смартфонов XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compac

По словам специалистов, обновление для устаревших моделей смартфонов должны были выйти 26 октября, но в операционной системе были обнаружены и устранены ошибки, поэтому образовалась двухнедельная задержка. Само по себе обновление не маленькое, но одновременно с Android 9.0 призвано принести некоторые улучшения технических возможностей.

Например, в приложении камеры у смартфонов изменился портретный режим, а также появилась новая опция для записи видео под названием 1080p Super Slow Motion. Кроме того, среди новых функций появился пакет обновлений безопасности Android за октябрь.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:00

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