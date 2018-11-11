Баста написал детскую сказку о летучей мышке Бэлле
Известный российский музыкант и рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) написал сказку «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Почитатели его творчества оценили талант артиста.
Баста снова занимает первое место на пьедестале хорошего папы. Сначала это была песня, адресованная его дочерям (Маша и Василиса) «Папа what's up». Однако певец не останавливается на достигнутом, и принимает решение написать детскую сказку под названием «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Изначально книга была написана только для его детей.
Но Баста захотел пустить книгу в тираж, чтобы она была доступна всем родителям и детям. Не так давно издательская компания «Эксмо» занялась выпуском книги, и приобрести ее можно в петербургском Доме книги. Радостной новостью музыкант поспешил поделиться со своими подписчиками в Instagram. Читатели оценили бесконечное количество талантов кумира и находятся в предвкушении. покупки новинки.
Баста снова занимает первое место на пьедестале хорошего папы. Сначала это была песня, адресованная его дочерям (Маша и Василиса) «Папа what's up». Однако певец не останавливается на достигнутом, и принимает решение написать детскую сказку под названием «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Изначально книга была написана только для его детей.
Но Баста захотел пустить книгу в тираж, чтобы она была доступна всем родителям и детям. Не так давно издательская компания «Эксмо» занялась выпуском книги, и приобрести ее можно в петербургском Доме книги. Радостной новостью музыкант поспешил поделиться со своими подписчиками в Instagram. Читатели оценили бесконечное количество талантов кумира и находятся в предвкушении. покупки новинки.