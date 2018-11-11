Баста написал детскую сказку о летучей мышке Бэлле

Баста снова занимает первое место на пьедестале хорошего папы. Сначала это была песня, адресованная его дочерям (Маша и Василиса) «Папа what's up». Однако певец не останавливается на достигнутом, и принимает решение написать детскую сказку под названием «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Изначально книга была написана только для его детей.Но Баста захотел пустить книгу в тираж, чтобы она была доступна всем родителям и детям. Не так давно издательская компания «Эксмо» занялась выпуском книги, и приобрести ее можно в петербургском Доме книги. Радостной новостью музыкант поспешил поделиться со своими подписчиками в Instagram. Читатели оценили бесконечное количество талантов кумира и находятся в предвкушении. покупки новинки.