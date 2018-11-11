Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром
Накануне в Instagram Ольги Бузовой появился анонс концерта ко Дню сотрудников МВД РФ на НТВ, где популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» спела с концертным ансамблем «ВОЕНХОР».
Бузова поздравила всех сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником и спела вместе с военным оркестром песню «Принимай меня», которую скоро презентует в Крокус Сити Холле.
Ольга спросила мнения об этом выступлении у своих подписчиков, и те не замедлили с комментариями. Пока фанаты пели дифирамбы Олечке, хейтеры разнесли это выступление в пух и прах.
«Скоро в церковном хоре будет петь ночь текила», «Это стыд. Ты позорище», «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит!», - возмущались антифанаты в ленте Бузовой.
Многим пользователям не понравилось, что рядом с Ольгой выступали «парни в форме», которые выглядели «как в стриптиз-клубе».
Бузова поздравила всех сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником и спела вместе с военным оркестром песню «Принимай меня», которую скоро презентует в Крокус Сити Холле.
Ольга спросила мнения об этом выступлении у своих подписчиков, и те не замедлили с комментариями. Пока фанаты пели дифирамбы Олечке, хейтеры разнесли это выступление в пух и прах.
«Скоро в церковном хоре будет петь ночь текила», «Это стыд. Ты позорище», «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит!», - возмущались антифанаты в ленте Бузовой.
Многим пользователям не понравилось, что рядом с Ольгой выступали «парни в форме», которые выглядели «как в стриптиз-клубе».