Ольга Бузова впервые спела с военным оркестром

Бузова поздравила всех сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником и спела вместе с военным оркестром песню «Принимай меня», которую скоро презентует в Крокус Сити Холле.Ольга спросила мнения об этом выступлении у своих подписчиков, и те не замедлили с комментариями. Пока фанаты пели дифирамбы Олечке, хейтеры разнесли это выступление в пух и прах., - возмущались антифанаты в ленте Бузовой.Многим пользователям не понравилось, что рядом с Ольгой выступали «парни в форме», которые выглядели «».