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На премию European Film Awards в категории «Лучший фильм 2018 года» претендуют 5 картин

Представители Европейской киноакадемии – European Film Awards назвали номинантов на премию в категории «Лучший фильм 2018 года». В общей сложности на награду претендуют пять картин.
На премию European Film Awards в категории «Лучший фильм 2018 года» претендуют 5 картин

Номинантами стали такие фильмы, как «Догмен» режиссёра Маттео Гарроне производства Италии и Франции, «Девочка» режиссёра Лукаса Донта (Нидерланды, Бельгия), «Счастливый Лазарь» режиссёра Аличе Рорвахера (Швейцария, Германия, Франция, Италия), «На границе миров» режиссёра Али Аббаси (Дания и Швеция) и «Холодная война» режиссёра Павла Павликовского (Великобритания, Франция, Польша).

Торжественная церемония по поводу вручения премии European Film Awards – 2018 запланирована на 15 декабря текущего года. Вручать награды будут в 31-й раз.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:32

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