На премию European Film Awards в категории «Лучший фильм 2018 года» претендуют 5 картин





Номинантами стали такие фильмы, как «Догмен» режиссёра Маттео Гарроне производства Италии и Франции, «Девочка» режиссёра Лукаса Донта (Нидерланды, Бельгия), «Счастливый Лазарь» режиссёра Аличе Рорвахера (Швейцария, Германия, Франция, Италия), «На границе миров» режиссёра Али Аббаси (Дания и Швеция) и «Холодная война» режиссёра Павла Павликовского (Великобритания, Франция, Польша).Торжественная церемония по поводу вручения премии European Film Awards – 2018 запланирована на 15 декабря текущего года. Вручать награды будут в 31-й раз.