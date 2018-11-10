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Сати Казанова призвала поклонников правильно питаться

Известная российская певица Сати Казанова в своем блоге Іnstagram призвала подписчиков питаться правильно Следовать советами или нет, решать только пользователям Сети.
Сати Казанова призвала поклонников правильно питаться

Певица Сати Казанова является приверженцем здорового питания и занимается йогой. По ее словам, именно духовные практики и вегетарианство смогли помочь ей обрести такую фигуру и здоровье. Она рассказала, что исключила из своего рациона такие компоненты, как глюкоза и глютен. Последний представляет собой клейковину, которая содержится в ячмене, ржи и пшенице. По мнению артистки, данное вещество провоцирует потерю памяти, проблемы неврологического характера и бессонницу. Что касается глюкозы (сахар), то она опасна тем, что с легкостью нарушает метаболизм, повышает уровень «плохого» холестерина в крови, и провоцирует развитие тромбоза вен. А шоколад является «врагом» молодой и здоровой кожи. Чтобы избежать подобных проблем Казанова рекомендует поклонникам наполнить свой рацион овощами, аминокислотами и, конечно же, фруктами.


К слову российская телеведущая Анфиса Чехова не так давно заявила, что наотрез отказалась от употребления сахара и теперь чувствует его вкус практически во всех продуктах. Поскольку вода является залогом здоровья, бывшая солистка российской группы «Ленинград» Алиса Вокс отдает ей большее предпочтение, нежели таким напиткам, как кофе или чай. Однако право следовать примеру знаменитостей или придерживаться своего режима питания, остается за каждым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:53

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