Журналист из Австрии после тестирования похвалил модель Lada Vesta SW





Австралийский журналист отметил, что данный универсал подойдет автомобилистам, не имеющим возможности приобрести дорогое авто. Эксперту понравился 1,6-литровый силовой агрегат российской модели. Он отметил, что данный двигатель соответствует стандарту Euro 6. А это в свою очередь важно для европейского авторынка. По словам журналиста, на таком авто не получится сильно погонять, однако на нём вполне комфортно передвигаться по шоссе.Специалист отметил, что конструкция подвески для европейских магистралей является довольно мягкой. В случае прохождения поворотов на данном транспортном средстве следует быть осторожным. Журналист считает, что на конструкцию автомобиля основательно повлиял Renault. Дело в том, что французская автомобильная группа, а также «АвтоВАЗ» в недавнем времени стали партнерами.