В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для борьбы с TikTok





По словам разработчиков, у клиентов также появится возможность находить контент при помощи хэштегов и создавать новые короткие видеоролики при помощи различных креативных инструментов. Также Lasso содержит большую музыкальную библиотеку, которое применяется в TikTok (приложение, которое стало популярным благодаря видео с синхронизацией губ). Вход в сервис осуществляется через аккаунт в Instagram или Facebook. Это позволит приложению получить доступ к фотографиям и видеозаписям.Видеозаписями, созданными при помощи Lasso, можно делиться на своей странице в социальных сетях. Кроме того, профиль можно сделать приватным. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Play Store.