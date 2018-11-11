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В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для борьбы с TikTok

Разработчики компании Facebook заявили, что запустили музыкальный сервис Lasso для борьбы с TikTok. Благодаря приложению пользователи смогут создавать интересные короткие 15-секундные видеоролики с «эффектами удовольствия».
В Facebook запустили музыкальный сервис Lasso для борьбы с TikTok


По словам разработчиков, у клиентов также появится возможность находить контент при помощи хэштегов и создавать новые короткие видеоролики при помощи различных креативных инструментов. Также Lasso содержит большую музыкальную библиотеку, которое применяется в TikTok (приложение, которое стало популярным благодаря видео с синхронизацией губ). Вход в сервис осуществляется через аккаунт в Instagram или Facebook. Это позволит приложению получить доступ к фотографиям и видеозаписям.

Видеозаписями, созданными при помощи Lasso, можно делиться на своей странице в социальных сетях. Кроме того, профиль можно сделать приватным. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Play Store.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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