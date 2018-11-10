Эшли Грэм разочаровала поклонников нарядом с фестиваля Vogue





На фестиваль Эшли Грэм надела черные, обтягивающие легенсы и тунику с захватом, которая фиксируется спереди поясом. Из аксессуаров выбор упал на маленькую вечернюю сумочку и серьги в форме колец. Волосы Грэм собрала в высокий строгий хвост, и обула черные босоножки на высокой шпильке.Пользователи Сети резко раскритиковали выбор костюма модели, и подчеркнули, что данный образ дешевый и вульгарный.