Эшли Грэм разочаровала поклонников нарядом с фестиваля Vogue
Американская модель «plus-size» Эшли Грэм не так давно посетила фестиваль, который устроил журнал Vogue в столице Франции. Однако наряд звезды вызвал у публики разочарование.
На фестиваль Эшли Грэм надела черные, обтягивающие легенсы и тунику с захватом, которая фиксируется спереди поясом. Из аксессуаров выбор упал на маленькую вечернюю сумочку и серьги в форме колец. Волосы Грэм собрала в высокий строгий хвост, и обула черные босоножки на высокой шпильке.
Пользователи Сети резко раскритиковали выбор костюма модели, и подчеркнули, что данный образ дешевый и вульгарный.
На фестиваль Эшли Грэм надела черные, обтягивающие легенсы и тунику с захватом, которая фиксируется спереди поясом. Из аксессуаров выбор упал на маленькую вечернюю сумочку и серьги в форме колец. Волосы Грэм собрала в высокий строгий хвост, и обула черные босоножки на высокой шпильке.
Пользователи Сети резко раскритиковали выбор костюма модели, и подчеркнули, что данный образ дешевый и вульгарный.