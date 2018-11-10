Нейробиологи впервые обнаружили "микрофлору" мозга





Как передаёт Science, на форуме Neuroscience по нейронаукам сотрудники университета в Бирмингеме под руководством Розалинды Робертс поделились своими наблюдениями за проникновением в мозг человека микрофлоры кишечника. Команда учёных сопоставляет организм здоровых людей с больными шизофренией. В 2013 году при обследовании тела умершего человека с данным заболеванием выяснилось, что каким-то образом у него в голове оказались бактерии кишечника.Исследователи сделали предположение, что это произошло посмертно, и микрофлора в трупе движется по кровеносным сосудам. После этого Робертс и её команда проверили ещё 34 образца тканей у больных шизофренией, так и не имеющих её людей. Микроорганизмы нашлись в мозге у каждого.После Робертс провела опыт с мышами, которым удалили все бактерии кишечника. После этого в образцах тканей мозга грызунов микрофлора пропала тоже. Дальнейшие эксперименты учёных будут направлены на проверку вероятности, что бактерии блуждают по телу человека посмертно.