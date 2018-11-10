Нейробиологи впервые обнаружили "микрофлору" мозга
Нейробиологи из Университета Алабамы впервые обнаружили "микрофлору" мозга здорового человека. Бактерии в органе имеют связь с кишечными.
Как передаёт Science, на форуме Neuroscience по нейронаукам сотрудники университета в Бирмингеме под руководством Розалинды Робертс поделились своими наблюдениями за проникновением в мозг человека микрофлоры кишечника. Команда учёных сопоставляет организм здоровых людей с больными шизофренией. В 2013 году при обследовании тела умершего человека с данным заболеванием выяснилось, что каким-то образом у него в голове оказались бактерии кишечника.
Исследователи сделали предположение, что это произошло посмертно, и микрофлора в трупе движется по кровеносным сосудам. После этого Робертс и её команда проверили ещё 34 образца тканей у больных шизофренией, так и не имеющих её людей. Микроорганизмы нашлись в мозге у каждого.
После Робертс провела опыт с мышами, которым удалили все бактерии кишечника. После этого в образцах тканей мозга грызунов микрофлора пропала тоже. Дальнейшие эксперименты учёных будут направлены на проверку вероятности, что бактерии блуждают по телу человека посмертно.
Как передаёт Science, на форуме Neuroscience по нейронаукам сотрудники университета в Бирмингеме под руководством Розалинды Робертс поделились своими наблюдениями за проникновением в мозг человека микрофлоры кишечника. Команда учёных сопоставляет организм здоровых людей с больными шизофренией. В 2013 году при обследовании тела умершего человека с данным заболеванием выяснилось, что каким-то образом у него в голове оказались бактерии кишечника.
Исследователи сделали предположение, что это произошло посмертно, и микрофлора в трупе движется по кровеносным сосудам. После этого Робертс и её команда проверили ещё 34 образца тканей у больных шизофренией, так и не имеющих её людей. Микроорганизмы нашлись в мозге у каждого.
После Робертс провела опыт с мышами, которым удалили все бактерии кишечника. После этого в образцах тканей мозга грызунов микрофлора пропала тоже. Дальнейшие эксперименты учёных будут направлены на проверку вероятности, что бактерии блуждают по телу человека посмертно.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:31