"Много не пейте": Манукян колко поздравил Ефремова с юбилеем

"Хотя, как душе Вашей будет угодно. Вы держитесь там, хорошего настроения и здоровья", - процитировал Манукян Дмитрия Медведева.

Общественник, который потребовал лишить Ефремова за гастроли в Украине звания заслуженного артиста, не остался равнодушным к дню рождения своего оппонента. В своём Facebook Манукян написал об актёре пост, где поздравил с праздником в шуточной манере. Политик упомянул, что с удовольствием выпьет за юбиляра, хотя последнему лучше не налегать на вино.Особо отметил член Государственной думы творчество Ефремова, в частности, фильм Михалкова "12", где он сыграл блестяще. Общественник пожелал видеть как можно больше подобных кинолент и спектаклей. Однако дебаты с Ефремовым Манукян больше вести не желает, ведь считает политику "грязным делом".Напомним, что ранее артист съездил со спектаклем, посвящённым террору в СССР, в Украину. В интервью Ефремов заявил, что, хотя "коммунистический мирок" в России изжил себя, его стал заменять имперский, в чём знаменитость поддержали многие поклонники, но не Вадим Манукян.