"Много не пейте": Манукян колко поздравил Ефремова с юбилеем
Член Госдумы Вадим Манукян колко поздравил Михаила Ефремова с 55-летним юбилеем. Политик намекнул на алкоголизм актёра и посоветовал не напиваться.
Общественник, который потребовал лишить Ефремова за гастроли в Украине звания заслуженного артиста, не остался равнодушным к дню рождения своего оппонента. В своём Facebook Манукян написал об актёре пост, где поздравил с праздником в шуточной манере. Политик упомянул, что с удовольствием выпьет за юбиляра, хотя последнему лучше не налегать на вино.
Особо отметил член Государственной думы творчество Ефремова, в частности, фильм Михалкова "12", где он сыграл блестяще. Общественник пожелал видеть как можно больше подобных кинолент и спектаклей. Однако дебаты с Ефремовым Манукян больше вести не желает, ведь считает политику "грязным делом".
Напомним, что ранее артист съездил со спектаклем, посвящённым террору в СССР, в Украину. В интервью Ефремов заявил, что, хотя "коммунистический мирок" в России изжил себя, его стал заменять имперский, в чём знаменитость поддержали многие поклонники, но не Вадим Манукян.
Общественник, который потребовал лишить Ефремова за гастроли в Украине звания заслуженного артиста, не остался равнодушным к дню рождения своего оппонента. В своём Facebook Манукян написал об актёре пост, где поздравил с праздником в шуточной манере. Политик упомянул, что с удовольствием выпьет за юбиляра, хотя последнему лучше не налегать на вино.
"Хотя, как душе Вашей будет угодно. Вы держитесь там, хорошего настроения и здоровья", - процитировал Манукян Дмитрия Медведева.
Особо отметил член Государственной думы творчество Ефремова, в частности, фильм Михалкова "12", где он сыграл блестяще. Общественник пожелал видеть как можно больше подобных кинолент и спектаклей. Однако дебаты с Ефремовым Манукян больше вести не желает, ведь считает политику "грязным делом".
Напомним, что ранее артист съездил со спектаклем, посвящённым террору в СССР, в Украину. В интервью Ефремов заявил, что, хотя "коммунистический мирок" в России изжил себя, его стал заменять имперский, в чём знаменитость поддержали многие поклонники, но не Вадим Манукян.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:07