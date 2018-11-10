"Необычная находка": В Туркестане археологи из Казахстана обнаружили древнюю баню





О том, что найденная постройка относится к первому тысячелетию нашей эры, подтверждают обнаруженные на раскопках деньги древнего образца. Археологи предполагают, что эта баня не была общественной, а скорее всего располагалась внутри дворца.Маргулан Смагулов, являющийся одним из руководителей этого исследования, рассказал о находке ёмкостей для мытья, покрытых специальным составом, который обеспечивает водонепроницаемость изделия.В древней бане, обнаруженной археологами, нашли отделения, предназначенные для мытья. В одном из них была обнаружена канализация, точнее сказать, остатки труб для вывода воды из помещения. В этих трубах исследователи обнаружили вещества минерального происхождения, которые, как они предполагают, служили средствами для мытья. Археологи склоняются к мысли о том, что жители этого поселения жили здесь до четырнадцатого столетия, а затем ушли в город Яссы и остались там.Найденная археологами раскопка бани передана под охрану государства.