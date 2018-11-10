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"Необычная находка": В Туркестане археологи из Казахстана обнаружили древнюю баню

В Туркестане археологи из Казахстана обнаружили древнюю баню, возведение которой относится к I тысячелетию н.э. Эту новость сообщил телевизионный канал РК - kazakh-tv.kz.
"Необычная находка": В Туркестане археологи из Казахстана обнаружили древнюю баню


О том, что найденная постройка относится к первому тысячелетию нашей эры, подтверждают обнаруженные на раскопках деньги древнего образца. Археологи предполагают, что эта баня не была общественной, а скорее всего располагалась внутри дворца.

Маргулан Смагулов, являющийся одним из руководителей этого исследования, рассказал о находке ёмкостей для мытья, покрытых специальным составом, который обеспечивает водонепроницаемость изделия.

В древней бане, обнаруженной археологами, нашли отделения, предназначенные для мытья. В одном из них была обнаружена канализация, точнее сказать, остатки труб для вывода воды из помещения. В этих трубах исследователи обнаружили вещества минерального происхождения, которые, как они предполагают, служили средствами для мытья. Археологи склоняются к мысли о том, что жители этого поселения жили здесь до четырнадцатого столетия, а затем ушли в город Яссы и остались там.

Найденная археологами раскопка бани передана под охрану государства.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:27

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