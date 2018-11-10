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Humm презентовал гарнитуру для неинвазивной стимуляции головного мозга

Американским стартапом Humm презентована гарнитура для неинвазивной стимуляции мозга головы. Аппарат обеспечивает улучшение памяти и расширение концентрации внимания.

Humm презентовал гарнитуру для неинвазивной стимуляции головного мозга


Гарнитура с использованием электрических разрядов обеспечивает стимуляцию работы передней коры головного мозга. Чтобы запустить устройство нужно на голову надеть ободок за 15 мин до использования. Агрегат воздействует около часа. При этом наблюдается большая стрессоустойчивость и рост концентрации. По словам руководителей проекта, воздействие на мозг электричеством помогает людям сосредоточиться, а также получить новые умения, навыки. Ими отмечается адресное воздействие тока для «запуска» определенных волн мозга. Стартап позволит повысить умственные способности человека без всяких побочных эффектов. Подобные устройства уже используют учёные, атлеты, солдаты Соединённых Штатов. Гарнитура стоит 500 долларов.

Ранее научные деятели заявляли, что употребление в пищу ананаса поможет человеку уменьшить боли в области спины.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:09

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