В России предлагают продавать секс-роботов по справке от врача-психиатра
В России секс-роботов предлагают продавать только по справке, выданной врачом-психиатром. Автором данной инициативы стал Александр Полеев, являющийся сексологом.
Кандидат медицинских наук Александр Полеев призвал ограничить в РФ продажу машин для секса, а реализовывать их только по медицинской справке. По мнению эксперта, торговать, например, роботами-детьми, которыми могут заинтересоваться педофилы, является недопустимым. Это может толкнуть людей с нездоровой психикой на реальные преступления, которые направлены против людей. Полеев отметил, что малое количество здоровых мужчин будет приобретать секс-роботов для постоянного использования. Он утверждает, что интерес после первого опыта постепенно исчезает.
При этом высокая цена в десятки тысяч евро позволяет приобретать такие игрушки только очень обеспеченным людям. Роботы также опасны травмами в случае неправильной эксплуатации либо недобросовестной сборки.
Кандидат медицинских наук Александр Полеев призвал ограничить в РФ продажу машин для секса, а реализовывать их только по медицинской справке. По мнению эксперта, торговать, например, роботами-детьми, которыми могут заинтересоваться педофилы, является недопустимым. Это может толкнуть людей с нездоровой психикой на реальные преступления, которые направлены против людей. Полеев отметил, что малое количество здоровых мужчин будет приобретать секс-роботов для постоянного использования. Он утверждает, что интерес после первого опыта постепенно исчезает.
При этом высокая цена в десятки тысяч евро позволяет приобретать такие игрушки только очень обеспеченным людям. Роботы также опасны травмами в случае неправильной эксплуатации либо недобросовестной сборки.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:11