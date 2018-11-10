В Таиланде туристы столкнулись с загадочными музыкальными существами





Резонансное происшествие случилось с туристами в бухте Рейли во время поездки на лодках и каяках по живописным местам провинции Краби. Большая группа приезжих следовала за организаторами экскурсии, когда услышала громкую музыку, взявшуюся неизвестно откуда. Заплыв в небольшую бухту с пещерой, туристы были поражены, увидев антропоморфных существ, похожих своим видом то ли на обезьян, то ли на мохнатых троллей.Некоторые черты музыкантов не были похожи ни на одно земное животное, а умение играть на инструментах ещё больше поразило публику. Вся компания единодушно достала смартфоны, чтобы заснять беспрецедентное явление. Скоро в сети пользователи заговорили об обнаружении нового вида, который проводит некий ритуал, однако историю быстро развенчали.Как выяснилось, обезьяны были актёрами в костюмах, которые участвовали в перфомансе Тори Вранес, известной авангардными выступлениями. Создатель пригласила местную группу Thailand Biennale, исполнившую необычный концерт.